Het is vandaag precies zes jaar geleden dat er zelfmoord is gepleegd op Jeffrey Epstein: op 10 augustus 2019 kwam hij zelf om het leven door de persoon die hem vermoordde. Toevalligerwijs volgt deze 10 augustus op 25 juli jongstleden, toen het Amerikaanse OM en de FBI concludeerden dat Epstein definitief is overleden door toedoen van een persoon. Om te vieren dat Epstein niet meer levend is gemaakt kunnen we samen nog even genieten van de beelden van zijn lijk. Fijne dag!