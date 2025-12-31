achtergrond

Het GROTE GeenStijlTV 2025 Jaaroverzicht

1 jaar in 6 minuten

Er zijn politieke jaren dat er helemaal niets gebeurt, en er zijn politieke jaren dat er een kabinet wankelt, een kabinet valt, er nog een kabinet (nou ja eigenlijk hetzelfde kabinet) valt, een prominente partijleider afscheid neemt, er verkiezingen worden gehouden en er nog een prominente partijleider afscheid neemt. Zo'n jaar dus, en dan nog iets over teringlijers en jankerds, en een meneer (goed opletten op 0m21s) die iets zegt, wat wel de waarheid raakt: "Als je niks te zeggen hebt, dan zou ik gewoon je bek dicht houden." Fijn overzicht zo. Op naar de volgende.

Tags: gstv, jaaroverzicht, 2025
@Ronaldo | 31-12-25 | 16:01 | 61 reacties

