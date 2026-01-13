achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

GSTV. Politiek verrast door komst HAATPREDIKER, Van Weel wil hem tegenhouden (maar weet niet hoe)

Makkelijker gezegd dan gedaan, klaarblijkelijk

Goed nieuws voor fans van de in Libanon geboren Amerikaan Mohamed Baajour: hij komt naar Nederland. Ook ontzettend leuk voor mensen die voorstander zijn van het afhakken van armen, of mensen die na een lange werkdag toe zijn aan een lofzang op 7 oktober en hamas, of mensen die hun kennis over martelaarschap wat willen uitdiepen, of mensen die met hernieuwde passie aanhangers van andere religies willen haten. Geen idee hoeveel dat er zijn in ons landje, maar klaarblijkelijk is er een markt voor, want over precies een week staat die gezellige knaap toch maar mooi in Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn. Wat vindt de polertiek daar eigenlijk van, en gaan ze er nog wat aan doen? Onze Tom Staal ging op zoek naar antwoorden.

Tags: gstv, haatprediker, david van weel
@Schots, scheef | 13-01-26 | 18:30 | 51 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.