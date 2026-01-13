GSTV. Politiek verrast door komst HAATPREDIKER, Van Weel wil hem tegenhouden (maar weet niet hoe)
Makkelijker gezegd dan gedaan, klaarblijkelijk
Goed nieuws voor fans van de in Libanon geboren Amerikaan Mohamed Baajour: hij komt naar Nederland. Ook ontzettend leuk voor mensen die voorstander zijn van het afhakken van armen, of mensen die na een lange werkdag toe zijn aan een lofzang op 7 oktober en hamas, of mensen die hun kennis over martelaarschap wat willen uitdiepen, of mensen die met hernieuwde passie aanhangers van andere religies willen haten. Geen idee hoeveel dat er zijn in ons landje, maar klaarblijkelijk is er een markt voor, want over precies een week staat die gezellige knaap toch maar mooi in Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn. Wat vindt de polertiek daar eigenlijk van, en gaan ze er nog wat aan doen? Onze Tom Staal ging op zoek naar antwoorden.
