Okee we beginnen dit topic met een waarschuwing: ER KOMT HEEL VEEL TEKST VOOR EEN KLEIN ONDERWERP. Dus of u zometeen niet wilt gaan zeuren in de comments dat dit wel heel veel tekst is voor zo'n klein onderwerp. En als u geen zin hebt in heel veel tekst voor een klein onderwerp, dan volgt hierna een samenvatting. Zo. Dan bent u in ieder geval gewaarschuwd. Samenvatting: - Minister Gouke Moes bemoeide zich hoogstpersoonlijk met een tweetje van zijn officiële account waarin hij stelde dat een kloppend nieuwsbericht over het weghalen van de portretten van portretten van bewindspersonen en ze te vervangen voor inclusieve kunst in het kader van het 'Programma tegen Discriminatie en Racisme' van GeenStijl onjuist was

- Zijn ambtenaren hebben bij het beantwoorden van Kamervragen over de kwestie dit programma bewust "uit de wind gehouden"

- Ook klopt het dat, zoals GeenStijl schreef, het plan was om het portret van de enige vrouwelijke bewindspersoon op de muur juist een extra prominente plek te geven OF: DOE GEWOON ZELF ONDERZOEK (PDF)!

Ha, fijn dat u er nog bent. Dus. Als iedereen dan toch gaat controleren of het allemaal wel klopt wat bewindspersonen zeggen, HADDEN WIJ NOG WAT. Er lag namelijk een administratief eindje los nadat er afgelopen november een ophefstormpje uitbrak nadat GeenStijl berichtte dat op het ministerie van Onderwijs de portretten van oud-bewindspersonen werden weggehaald, en vervangen door een wand met 'inclusieve kunst'. Minister Gouke Moes beweerde namelijk dat de berichtgeving van GeenStijl onjuist was, maar wat er nou precies niet klopte begrijpen wij nog steeds niet, vandaar dat we die hele bende maar geWoo't hebben (kan gelukkig nog).

En wat blijkt?

De berichtgeving van GeenStijl klopte gewoon. Eerder betoogde het ministerie dat dat niet zo was, omdat dat programma zich niet had bemoeid met het weghalen van de portretten, maar alleen met de kunst die er voor in de plaats komt. Ook nu houdt Gouke Moes (zie wederhoor in de video hierboven) zich aan die 'woordvoeringslijn'. Maar dat is natuurlijk een beetje alsof je zegt dat de kapper die je haren rood heeft geverfd zich niet heeft bemoeid met het weghalen van je grijze haren. Bovendien blijkt uit alles in de Woo-vestrekking dat het 'Programma tegen Discriminatie en Racisme' een voortrekkersrol vervulde. Zo mailt al op 18 juli een ambtenaar van dit programma dat het al langer bezig is met dit project:

Herontwerp galerij

'Positieve insteek'

Op 24 oktober wordt er zelfs vanuit het Programma een 'proactieve communicatiestrategie, vanuit een positieve insteek' bepleit (LOL, daar was een maandje later weinig meer van over). Bovendien wordt in dat stuk (onderaan pagina 1) ook de bestemming van de weggehaalde portretten genoemd.

'Vanuit PDR'

Ook in deze mail staat gewoon dat "vanuit PDR" de wens is om de portretten naar de vijfde verdieping te verplaatsen

Voor de duidelijkheid: nergens in de stukken worden het weghalen van de portretten afzonderlijk beschouwd van het ophangen van de nieuwe kunst aan de wand. Bovendien gáát het de initiatiefnemers van het Programma tegen Discriminatie en Racisme niet alleen om de wand, maar om de hal in zijn geheel. In de stukken komt de woordcombinatie "inclusieve hal" maar liefst 52 keer voor (toegegeven, daar zitten een aantal dubbelingen in vanwege replys op mailtjes).

Hier staat heel vaak: inclusieve hal

Maar goed. Toen kwam dus berichtgeving van GeenStijl. De reactie daarop van een ambtenaar was: veelzeggend.

"Uhoh"

Ophefboefjes

Maar vervolgens is het de minister zélf die aandringt op het uitsturen van de tweet. Hij appt dat hij 'dit echt even recht moet zetten'. Vervolgens stellen ambtenaren een bericht voor, maar dat gaat de minister dus niet ver genoeg. Hij vindt het voorstel 'koren op de molen' van de 'ophefboefjes' van GeenStijl.

'Frame' 'klopt niet'

Ambtenaren bespreken ook onderling dat Moes er echt op staat dat in de tweet wordt opgeschreven dat de berichtgeving van GeenStijl niet klopt. Terwijl het enige wat er dus niet klopt een soort semantisch trucje is, omdat het weghalen van de portretten iets totaal anders zou zijn dan het ophangen van de inclusieve kunst op de plek van de portretten, die dus al zijn weggehaald voordat de verhuizing van het ministerie heeft plaatsgevonden.

Uit de wind houden

Maar de ophef is hiermee niet voorbij. De Telegraaf bevestigt de berichtgeving van GeenStijl. Waarna JA21-Kamerlid Annabel Nanninga, bekend van internet, Kamervragen stelt. In correspondentie schrijft een ambtenaar dat bij het beantwoorden van die vragen het 'Programma tegen Discriminatie en Racisme' "uit de wind gehouden" moet worden.

En dat gebeurt ook. De vraag "Klopt het dat deze herinrichting is uitgevoerd als onderdeel van een project tegen discriminatie en racisme en op welke manier volgt daaruit dat deze portretten weg zouden moeten?" wordt niet beantwoord (omdat het antwoord JA is).

In artikel 68 van de Grondwet staat: "De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat." Daarin wordt niets gezegd over het 'uit de wind houden' van ambtenaren.

Bonusfeitje: ook stukje over Anna de Waal klopte

Tot overmaat van frustratie alhier: zelfs het voorzichtig opgeschreven stukje over Anna de Waal klopte als een zwerende vinger. "Nu denkt u natuurlijk meteen: en wat gebeurt er dan met dat portret van Anna de Waal net niet helemaal rechtsonder, de eerste vrouwelijke staatssecretaris van Nederland? Nou, volgens onze bron is daar al een speciaal plekje voor gezocht", schreven wij. En wat staat er dan?

Betaald uit het budget van het Programma tegen Discriminatie en Racisme! Maar echt, Gouke Moes die toegeeft dat hij ernaast zat met zijn tweet 'gaan we niet krijgen'. HOE DAN. Gelukkig is deze faalhaas volgende week geen minister meer.

Zo. Dat was heel veel tekst over een heel klein onderwerp. Sorry daarvoor. Maar nu staat het tenminste toch maar mooi ergens.

