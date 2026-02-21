achtergrond

Kiezers BBB: WIJ WILLEN MONA

BBBende

mona keijzer in een groene jurk steekt haar duim op vanaf het bordes

De chaos op de BBBurelen is compleet door het vertrek van Caroline van der Plas en de 'verkiezing' van Henkie Vermeer tot partijleider. De premierskandidaat die nooit serieus kans maakte op het premierschap, Mona Keijzer, moest nota bene toen ze ZIEK was vernemen dat zij toch niet de leider van de zieltogende boerenpartij zou worden, terwijl men er intern juist van uitging dat Keijzer de kar trekker zou gaan trekken. De huidige en voormalige kiezers van BBB hadden dat ook veel liever gezien, zo blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel: 51% ziet graag Mona als partijleider en maar 17% ziet in Henk de nieuwe klompenmeister. Wat ook niet zo gek is gezien het aantal stemmen dat Mona kreeg bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen: 111.839. En het aantal dat Henk kreeg: 3.469 (maar 1,24% van de BBB-kiezers). Blijft nu natuurlijk de Grote Vraag: WAT DOET MONA? Blijft ze schaduwpartijleider van BBB en premierskandidaat? Blijft ze überhaupt BBB'er? Begint ze de Groep Mona? Bewandelt ze het afsplitspad richting de linkse deugers van de Groep Markuszower? Of keert ze op haar schreden terug naar Volendam om eens flink over de hele gang van zaken te ontploffen op Twitter burgemeester te worden? We gaan het: zien.

21-02-26

