(LIVEBLOG IRAN HIERRR)

Voor de duidelijkheid: er bestaan helemaal geen 60 BBB-prominenten. Sterker nog, de huidige fractievoorzitter van de BBB is niet eens een BBB-prominent, de enige BBB-prominenten zijn Caroline van der Plas en Mona Keijzer, maar goed er is dus een probleem tussen Caroline van der Plas en Mona Keijzer. En nou hebben 60 BBB'ers een brandbrief geschreven en gelekt aan het AD waarin (niet letterlijk) staat wat de achterban van de BBB ook vindt, en iedereen die Henk Vermeer en Mona Keijzer allebei wel eens langer dan een halve minuut heeft gezien en gehoord, namelijk dat Mona Keijzer een beter uithangbord voor BBB is dan Henk Vermeer. En hee. De deur staat nog altijd op een kier...