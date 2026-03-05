60 """prominenten""" BBB in aan Algemeen Dagblad gelekte brief: WIJ WILLEN MONA TERUG
Het volk wil brood en Mona
Hoi Mona, hebben ze in Volendam ook trekkers?
Voor de duidelijkheid: er bestaan helemaal geen 60 BBB-prominenten. Sterker nog, de huidige fractievoorzitter van de BBB is niet eens een BBB-prominent, de enige BBB-prominenten zijn Caroline van der Plas en Mona Keijzer, maar goed er is dus een probleem tussen Caroline van der Plas en Mona Keijzer. En nou hebben 60 BBB'ers een brandbrief geschreven en gelekt aan het AD waarin (niet letterlijk) staat wat de achterban van de BBB ook vindt, en iedereen die Henk Vermeer en Mona Keijzer allebei wel eens langer dan een halve minuut heeft gezien en gehoord, namelijk dat Mona Keijzer een beter uithangbord voor BBB is dan Henk Vermeer. En hee. De deur staat nog altijd op een kier...
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
GSTV WOO SPECIAL. Minister Moes bemoeide zich persoonlijk met tweet over 'ophefboefjes' GeenStijl en portretten oude witte mannen
BBBrutser Gouke Moes volledig ongeschikt als minister, goed dat hij binnenkort weg is
BBB doet Markuszowertje in Europarlement: krijgt straf na steunen motie tegen Von der Leyen
Fractiediscipline boven de 1 mol per vierkante meter
Rutte VI dreigt - kiezers vluchten naar FvD
Ja! Daar is het zondagse peilingstopic
PENDELBUS TER APEL - EMMEN TOCH GRATIS
Nou wordt 'ie mooi