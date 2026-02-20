Caroline van der Plas DOET STAP TERUG - Henk Vermeer nieuwe BBBaas BBB
Wut
Caroline van der Plas
is was BBB, BBB is Caroline van der Plas. Maar nu dus niet meer! Na het succes in 2021 (de Tweede Kamer in) en het enorme succes in 2023 (de grootste in alle provincies) zat de klad er al een beetje in natuurlijk. Later dat jaar voelde de groei naar 7 zetels al als een nederlaag en in de regeringsdeelname die volgde was de grootste prestatie van BBB toch wel het ei dat Van der Plas al tijdens de formatie uit haar bh had gehaald. De laatste verkiezingen scoorde de partij nog 4 zeteltjes en Henk Vermeer neemt het leiderschap nu over. Dus géén Mona Keijzer. Benieuwd wat die daarover gaat twitteren.
VAN DER PLAS: Blijft wél in de Kamer, vooralsnog althans
RAAR: Tegen het AD zegt Van der Plas dat ze afgelopen zomer al had besloten geen lijsttrekker te zijn bij de volgende verkiezingen. Dat was dus TERWIJL ze nog lijsttrekker voor de verkiezingen in oktober.
Reaguursels
