Ja de kiezers van BBB willen Mona, maar krijgen Henk Vermeer, en daar is natuurlijk niemand blij mee, behalve Henk Vermeer. Henk Vermeer is ongeveer even charismatisch als een afgesleten enkelsok en dus lag het voor de hand dat Mona Keijzer het stokje van Lientje over zou nemen, niet in de laatste plaats omdat dat ook zo was afgesproken. Maar ja. De fractie - bestaande uit Henk Vermeer, Femke Wiersma en Caroline van der Plas - besloot plotseling anders. Mona Keijzer is: boos, en gaat voorlopig als onafhankelijk Kamerlid verder. "We hadden afgesproken dat Van der Plas het moment precies zou kiezen om het stokje over te dragen. Maar wel dat dat rond het aantreden van het nieuwe kabinet zou worden. Ik vroeg de afgelopen weken wanneer het zover zou zijn, want zoiets moet je voorbereiden. Maar daar kwam geen antwoord op. Ik merkte ook dat het contact met Henk Vermeer begon te veranderen." En vervolgens kozen die mensen dus voor Henk Vermeer, de John Heitinga onder de politici, terwijl Keijzer godsodeknetters veel voorkeurstemmen kreeg. "111.839. Dat is ongeveer goed voor twee zetels. Ze mogen er dus eentje houden."