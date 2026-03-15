Hoewel de temperaturen in Oekraïne inmiddels (dus) niet meer afgrijselijk zijn heeft Rusland de aanvallen op energievoorzieningen maar weer opgevoerd: met een aanval met honderden drones en tientallen raketten vielen daar in de nacht van vrijdag op zaterdag weer doden en gewonden, vooral in hoofdstad Kiev. De documentatie van wat er is afgeschoten en waar het vandaan komt is weer akelig precies: 2 hypersonische Zirkons uit de Krim, 13 Iskanders vanuit Bryansk, 25 Kalibrs vanuit de Zwarte en Kaspische Zee (dus vanaf schepen of vanuit onderzeeboten), 24 Kh-101's vanuit Vologda en 4 Kh-59's uit Koersk, plus nog eens 430 (!) drones, waarvan 250 Shaheds. Van die 430 drones werden er 402 uit de lucht gehaald.

De Oekraïners sommen droogjes op wat er naast die energievoorzieningen geraakt is: twee huizen, een slaapzaal, een kantoor, industriegebouwen, een restaurant, een autogarage, twee scholen, een kinderdagverblijf, drie huizen, een flatgebouw. We zien de Rode Lijners vanmiddag wel weer verschijnen op het Museumplein!

Nu zijn ze in Oekraïne heel erg bang dat hun strijd zal lijden onder de Amerikaans-Israëlische oorlog in het Midden-Oosten. Oekraïne is immers zwaar afhankelijk van Amerikaanse luchtafweer, maar de Amerikanen hebben die luchtafweer nu zelf ook nodig voor hun bases in het Midden-Oosten. "De Russen proberen de oorlog in het Midden-Oosten uit de buiten voor nog grotere destructie in Europa, hier in Oekraïne", schrijft Volodymyr Zelensky op sociale media. Vandaag heeft hij ook maar weer eens opgeroepen de Russen aan te pakken in het Moederland: "If the world does not have enough air defense capabilities to close the sky against ballistic missiles in Europe and the Middle East simultaneously, we must deprive the Russians of the ability to assemble missiles at their factories."

Aan het front ligt de boel al weken zo goed als vast. Hoe de lijnen lopen ziet u hier of hier. Wel zijn er berichten dat de technologisch vrij achterlijke Russen last hebben van het verlies van Starlink. Ook een mooi bericht, hier bij Al Jazeera, waar we normaal eigenlijk alleen maar komen voor de naaktfoto's: aan dat gore front van dood, ellende, bloed en horror zitten de soldaten om te ontsnappen aan de gruwelijke werkelijkheid massaal aan de dope. Alcohol, natuurlijk, maar ook barbituraten, kalmeermiddelen, slaapmiddelen en ook amfetamine, mephedrone (miauw!) en zelfs flakka. "Orders are placed using cryptocurrency and then delivered to dead drops, or sometimes to the trenches. Prices are vastly inflated because of the heightened risk to couriers running contraband into a war zone." Keiharde Wehrmacht vibes! Tot volgende week.