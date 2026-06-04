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Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter, blijft aan als Kamerlid

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Esther Ouwehand, voorvrouw van Palestina van de Dieren

Slecht nieuws voor dieren, Palestijnen en mensen die niet van kapitalisme houden: Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren, Palestijnen en Mensen die niet van kapitalisme houden. Een paar jaar terug probeerde het partijbestuur haar nog te verjagen, maar dat stierengevecht overleefde ze. Nu is het genoeg geweest en draagt ze het stokje over aan Christine Teunissen. Over het schrikbewind van Ouwehand ging het vorig jaar ook al; destijds mopperde (de inmiddels afgesplitste senator en) partijoprichter Niko Koffeman nog dat de PVDD van oorsprong rechts noch links was (Paul Cliteur was nota bene ooit lijstduwer), en sprak hij de wens uit dat de focus zou terugkeren naar het niche waarvoor het geheel ooit in het leven geroepen werd. Die kans blijft vooralsnog onverminderd klein.

Tags: esther ouwehand, partij voor de dieren, christine teunissen
@Schots, scheef | 04-06-26 | 13:01 | 278 reacties

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