Ouwehand voert schrikbewind, angstcultuur bij Dierenpartij, critici 'genegeerd' of 'eruit gewerkt'
Terwijl ze zo sympathiek lijkt met dat hysterische gekrijs over Gaza
Daar sta je dan weer met je snavel vol progressieve pedanterie. Gaat nog steeds (en alweer) niet zo lekker bij in Ouwehands Dierenpark, waar oprichter Niko Koffeman het hazenpad koos en het AD nu met een zaag van een verhaal de angstcultuur beschrijft. Het nest van de Partij voor de Dieren is overgenomen door een over Gaza schreeuwende koekoek die iedereen die ook maar iets op de koers (joehoe? dieren?) aan te merken heeft uit het nest flikkert. Elodie Verweij in het AD: "De discussie over Ouwehands leiderschap speelt nu weer op. Niemand wil hier openlijk iets over zeggen, uit angst voor royement. Alleen op voorwaarde van anonimiteit doen hoge bronnen binnen de partij hun verhaal. Daaruit ontstaat het beeld dat Ouwehand een 'perfectionist' is en een 'controlfreak', die een ideaalplaatje van de partij in haar hoofd heeft waaraan iedereen moet voldoen. Mensen die kritiek hebben op haar, of op haar koers, worden genegeerd of 'eruit gewerkt'. (...) Ouwehand heeft al twee jaar niet gesproken met medeoprichter en oud-partijleider Marianne Thieme. En Niko Koffeman heeft ze volgens die betrokkene nu ook 'weggepest'." Angst, anonimiteit, eruit werken, doodzwijgen, wegpesten: fijne werkomgeving wel! Enge mevrouw, enge club.
