Diertjespartij-oprichter Niko Koffeman (en man van NPO-miljonair Antoinette Hertsenberg) heeft z'n portie aan Fikkie gegeven. "Tegenwoordig richt de partij zich volgens hem veel te veel op ‘mensenonderwerpen’, zoals het geweld in Gaza en de oorlog in Oekraïne. Voorheen focuste de PvdD zich meer op dierenwelzijn, voor zowel linkse als rechtse dierenliefhebbers." De tijd dat de diertjes op één stonden ligt inderdaad al even achter ons. Esther Ouwehand staat in de Kamer niet in een wolvenpak, maar verkleed als wolf in schaapskleren, voortdurend over Gaza te krijsen. In dierentaal: als een kip zonder kop meehuilen met de wolven. Nu maakte Koffeman voor de komende verkiezingen een kritische film over de agrarische sector (Boerocratie), zo'n typisch Diertjespartij-onderwerp, maar dat vond Ouwehand niet Hamas genoeg. Over Hamas gesproken, in Gaza leven ook een boel beesten, maar dat zal Ouwehand vast niet bedoelen. Wat een beestenbende weer!