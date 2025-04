We moeten het hebben over de Diertjes. Want sinds Kamerlid Christine Teunissen in maart zei dat er vanwege Trump misschien maar meer geïnvesteerd moet worden in defensie is iedereen over de pacifistische pis. Zippy the Chimp houdt de Rotterdamse raadsleden onder schot. Nemo wordt nucleair bewapend. Kinzhals worden afgeworpen door Pino van Sesamstraat. Lassie de lekkere hond op pad met een Makarov. Free Willy in een BM-21 Grad. Commissaris Rex op een BUK. Flipper de geile dolfijn in een T-90-tank. Gijs Gans en Oma Duck in een massagraf. Allemaal de schuld van het wapengekletter van de Partij van de Dieren.