Het maatschappelijk debat, wat zijn we daar toch gek op! Bij de Partij voor de Dieren vinden ze al jaren dat dieren niet in een tuin horen, maar in de vrije natuur, zodat ze in alle rust schapen, honden en kinderen tussen hun tanden terecht kunnen laten komen. Maar mensen die graag in een dierentuin komen, die vinden dierentuinen juist leuk vanwege alle dieren die er wonen! Zo vindt de een dit, maar de ander dat. In de Amsterdams raad gaan ze daar binnenkort over vergaderen en dat betekent dat wij in Nederland debatland weer mogen debatteren over de kwestie Zijn dierentuinen nog van deze tijd?

Nou?