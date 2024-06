Prachtig nieuws vanuit de 30 km/h-zone in de hemel waar Automotive God (Koos Spee) over alle verkeersslachtoffers waakt. De fatbike. De uit het brein van een gestoorde professor ontsproten transportdrol voor idioten, mensen die Jeffrey en Wesley heten, criminelen, volslagen debielen, 's ochtends Punica drinkende asocialen, stinkberen die een halve pot Versace Omeur over zichzelf heen sproeien, dealers, opgefokte Bikkels en Sterren uit Amsterdam-Zuid, randfiguren die SCHIJT hebben aan de regels, Maikel en Piklul met een Golden Power in de hand, vaders die hun kinderen verrot schelden en allround figuren die onhebbelijk, debiel of gewoon totaal krankzinnig zijn. Artsen willen een minimumleeftijd van 16 jaar voor 'bestuurders' van die kinderachtige kutfiets. Want: "Artsen op de spoedeisende hulp zien een zorgwekkende stijging van het aantal ongelukken met elektrische fietsen. Vooral de onder jongeren populaire fatbike zorgt voor een toename van het aantal ongelukken met ernstig letsel." En dat is hartstikke mooi nieuws, want zo roeien bestuurders van de fatbike zichzelf uit.