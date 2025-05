Je kunt natuurlijk zeggen: het glas is halfvol, de jeugd leest dan misschien geen boeken van Jan Terlouw meer maar koopt tenminste nog wel fruit (nou ja: heeft fruit in handen) en wie weet stoppen ze zo'n ding ooit nog in hun mond. En hee. We kennen de context niet. Misschien zijn deze twee voorbijgangers wel volkomen willekeurig bekogeld met een appel, maar het kan natuurlijk ook dat er een hele goede reden voor deze actie is, bijvoorbeeld dat die mensen daar gewoon volkomen willekeurig liepen en niets of niemand kwaad deden. Voorlopig moeten we het dus doen met een Tiktokaccount (dat de video alweer heeft verwijderd) waarop deze daad van zinloos geweld triomfantelijk wordt gedeeld. We weten trouwens niet zeker of het een fatbike of een ander type gemotoriseerde tweewieler is maar dit zijn in ieder geval morele fatbikerijders. Wij stoppen ons touwtje maar weer in onze brievenbus.