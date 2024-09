Dacht Barry Madlener soms dat Bauke Mollema ook een goede wielrenner was geworden als hij van jongs af aan op zo'n extreem treurige fatbike allerlei mensen van de sokken had gereden? Neen, want Bauke Mollema moest iedere dag in weer en wind van Zuidhorn naar Groningen en terug. Tegenwoordig rijden kinderen van 12 (kunnen net wel of net niet hun eigen reet afvegen) als debielen hun eigen lichaam in puin met hun opgevoerde moordfietsen. Scooteren en brommeren vanaf 16, dan fatbiken en elektrisch fietsen ook vanaf 16. Ben je jonger, dan ga je maar lekker fietsen met je dikke luie reet. Doe er ook maar een helmplicht bij en iedere fiets die ook maar IETS op een fatbike lijkt moet je gewoon helemaal VERBIEDEN, opvouwen en in de versnipperaar joekelen. We zijn in dit land extreem goed in allemaal dingen verbieden, dan kan die fatbike ook wel weg. Een fatbike is een kleuterig wanproduct voor schooiers, klaplopers die hun vrouw slaan, snoepdieven, egoïsten die nooit hun knipperlicht gebruiken, tokkies die tijdens Fuikdag andere tokkies op hun muil slaan, kleuters uit Amsterdam-Zuid die over tien jaar in zo'n stink-Birò kachelen, Mohammed en z'n criminele vriendje Mohammed, lui die in een callcenter werken en namens Ziggo klanten proberen te ronselen, krakers, figuren die nooit douchen maar wel heel veel Paco Rabanne gebruiken, kerels met een poster van Scarface in hun woonkamer, crackjunks en andersoortig gajes. "De minister legt de bal weer bij de Tweede Kamer." Brief hiero. NEE MADLENER. Ballen tonen.