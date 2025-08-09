De bal rolt weer in het profvoetbal! Gisteren al wat mooie wedstrijden gezien (Oss-Maastricht 4-0, De Graafschap-VVV 3-2, enzovoorts) en vandaag staat de beste wedstrijd die we nooit hebben gehad op het programma. De Hans Wiegel onder de voetbalkrakers: Almere City - Vitesse. Om Vitessenaren een zachte landing te geven, alhier een LIVE WEDSTRIJDVERSLAG. Sjonge jonge wat spannend, en hier alvast de opstellingen. Doe veel F5'en en LATER MEERRRRR.

Almere: Wendlinger; Bárbet, Jacobs, Lawrence, Reith; Ritmeester, Jacobs, Kadile, De Nijs; Druijf, Rijkhoff

Vitesse: Bramel; Kreekels, Van Zwam, Postma, Zumberi, Büttner; Hoogewerf, Tahaui, Yegoian; Huisman, Van der Ley

Scheidsrechter is Robin Hensgens.

UPDATE 1’ - Aftrap! En wat een bizar begin van het seizoen voor beide clubs: Vitesse-aanvoerder Alexander Büttner stapt huilend van het veld omdat hij in zijn voetbalbroek gepoept heeft. Büttner kampte voor de wedstrijd al met maagklachten. Bakker is zijn vervanger

UPDATE 4’ - Vitesse-verdediger Loek Postma schopt Jochem Ritmeester van de Kamp doormidden. “Vieze vuile postzegelverzamelaar”, roept hij hem nog na. Ritmeester van de Kamp verzamelt geeneens postzegels. Scheidsrechter Hensgens kan niet anders dan Postma de directe rode kaart tonen. Vitesse moet verder met 10 man

UPDATE 15’ - 1-0 Druif

UPDATE 17’ - Het publiek in Almere zingt kennelijk dat de supporters van Vitesse doen aan homofilie. “Echt niet zo”, klinkt er uit het uitvak

UPDATE 18’ - Vitessenaren Hoogewerf en Tahaui gaan na de goal met elkaar op de vuist. Ze krijgen allebei rood. Het Vitesse-publiek wil alvast naar huis. Lekker bier zuipen op de Korenmarkt, ook gezellig. Ze worden echter tegengehouden door de politie. Er breken rellen uit. De ME grijpt in

UPDATE 25’ - Drie corners penalty, Druif met zijn tweede, 2-0

UPDATE 31’ - Keeper Tom Bramel spuugt de scheidsrechter in z’n gezicht. Ook rood. Vitesse moet verder met 7

UPDATE 34' - Hattrick Druif, 3-0

UPDATE 36’ - Er komt een streaker het veld op. Hij heeft een dikke pens en vele miljoenen op de bank. Ontzetting op de tribunes: HET BLIJKT MAASBERT SCHOUTEN. “Zien jullie nou wel! Zien jullie nou wel”, roept hij

UPDATE 42' - Telefoontje uit Rusland: er komt een nieuwe speler aan. Dat wist Nederland natuurlijk allang, dankzij de bronnen in het Kremlin van toekomstig D66-minister Isa Yusibov. Een of andere Georgiër van Chelsea, die tijdens de wedstrijd met een helikopter is geland naast het LEGO-stadion van Almere City, maakt zich klaar om in te vallen

UPDATE 44’ - Ohhhh nee toch! Vitesse-verdediger Zumberi krijgt ook rood! Hij vindt onze boerenkool niet te vreten. Toegegeven: Pristina is een leuke stad, met goed voer en aardige mensen, al zijn er wel veel zwerfhonden. Dit gaat allemaal voorbij aan het feit dat ‘Kosovaar’ Zumberi in Hamburg is geboren. Nou, dan dondert hij toch lekker op!

WEDSTRIJD ALMERE - VITESSE GESTAAKT BIJ EEN 3-0 STAND