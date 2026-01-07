VIDEO. Man gaat andere man te lijf met bijl in Nijmeegs winkelcentrum
Jongens waar zijn we nou helemaal mee bezig. Volstrekt geschifte beelden uit het Nijmeegse winkelcentrum Dukenburg, waar een meneer die toevallig (??) een hakbijl bij zich had (??) probeert in te hakken op een medebezoeker. De twee mannen zouden ruzie hebben gehad, volgens een ooggetuige. Er zijn ruzies die wij zonder hakbijl oplossen, maar goed, wij zijn overduidelijk softies. Geweldig relaas van held die ingreep en erger hielp voorkomen bij De Gelderlander: "Een van de twee die kwam ineens met een hakbijl van hier tot Tokyo voorbij gerend, weer achter die andere man aan. Ik schrok mij kapot, maar ik dacht wel: ik ga d’r achteraan." En: "Ik kon nog net mijn hak op het gezicht van de man met die bijl smashen. Toen liet hij die los. Daardoor pakte die man die aangevallen werd de bijl. Maar ik pakte de bijl van hem af, want ik vertrouwde hem ook niet."
