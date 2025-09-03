achtergrond

Syrische jongeren terroriseren ook Nijmegen, bal gehakt Hubert Bruls geeft jongeren 'keuze'

We zijn echt reddeloos verloren

Jarenlang wegkijken EN HIER ZITTEN WE DAN met bootladingen vol jonge criminele Syrische overlastgevers, en hoe zeggen we dat ook alweer: als het kalf verdronken is dempt men de put. Maar voordat die put gedempt is (daarover zo meer) krijgen we nog heel veel ellende. Nu weer in Nijmegen, waar het in navolging van Arnhem, Den Bosch, Eindhoven, Baarn, Utrecht, Groningen en al die andere plekken in de soep loopt met Syrische klojo's: nafluiten, rotzooi trappen, herrie maken, knokken, mensen van de sokken jagen met fatbikes, stelen. Dikke bal gehakt Hubert Bruls, de burgemeester die als voorzitter van de Veiligheidsraad nog pleitte voor 'meer opvangplekken tot in de lengte van jaren', luidt nu de noodklok. Niet door die lui gewoon het land uit te kukelen, maar door ze een KEUZE te geven. "Die eerste keuze is het stoppen met het veroorzaken van overlast en samen met hulpverleners bekijken wat nodig is ‘voor een goede toekomst, bijvoorbeeld met school, werk of zorg'." Terug naar dat kalf en die put - zou dat nog lukken? Nou nee, dat gaat niet meer lukken.

Tags: nijmegen, syriers, syrische jongeren
@Mosterd | 03-09-25 | 11:25 | 475 reacties

