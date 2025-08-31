Den Bosch, de stad van bourgondische brabo's en hun bollen, was dit weekend zoals vaker even wat minder gezellig. Op de kermis, in het jaar 2025 al lang niet meer het gezellige volksvertier van weleer, stond een groep fanatieke voetbalsupporters tegenover een groep jonge Syrische mannen die de stad al langer ongezellig (vechtpartijen, mishandelingen, straatintimidatie) maakt. Een harde confrontatie bleef uit, de Bossche hooligans waren naar eigen zeggen aanwezig om 'hun vrouwen en kinderen te beschermen'. Die groep krijgt nu steun van niemand minder dan Held des Vaderlands Marco Kroon. Die besluit middels een Facebook-bericht MAN EN PAARD maar een keer te benoemen. Een kleine greep uit het relaas: 'ZELFVERDEDIGING IS EEN GRONDRECHT.. Daarom kan ik me helemaal voorstellen dat Bossche mannen dit weekend het voortouw namen om buitenlands geteisem en schorem van het ergste soort een 'waarschuwing' te geven omdat dit tuig, enkel en alleen uit is op ruzie, ellende, chaos en vernieling.(...) Het zijn in dit geval Islamitische jonge mannen die het dagelijk leven in sommige wijken en het centrum van ons mooie Den Bosch al langere tijd terroriseren en onleefbaar maken.' Het zal wel weer de nodige verontwaardigde columns, aangiftes en kamervragen opleveren, het zal wel weer worden gespind naar 'maffe Marco die ineens een nationalistische knuppel in een vredig hoenderhok flikkert', maar als er toch IEMAND weet wie we zijn en waar we zitten, is het dus: Marco Kroon.