We zijn terug. We = de Nederlandse politiek, want na een zonovergoten vakantie moet er nu weer keihard gewerkt worden voor het Vaderland. Dat moeten ze dan doen tot 3 oktober, dan gaat het verkiezingsreces alweer in zodat de fractievoorzitters alle oneliners kunnen instuderen. Toch hadden ze er vandaag ook al heel wat paraat voor de roze plopkap. Gevraagd naar hoe we de problemen met Syrisch tuig dat Den Bosch en andere steden teistert oplossen, krijgen we na heel veel 'begrip voor de zorgen' toch nog wat antwoorden. Zo wil Bontenbal fatsoen. Van der Plas wil dat BBB levert en het tuig terug naar Syrië stuurt. Joost Eerdmans zou het heft wél in eigen hand nemen. Jan Paternotte denkt dan toch meer aan een taalcursus. Wat een teksten allemaal, het lijkt wel alsof de verkiezingen eraan komen.

En dan demissionair minister Van Weel. Hij vindt dat er al keihard wordt opgetreden en wijst op de VVD-burgemeester die hij geweldig vindt omdat die ontzettend effectieve gebiedsverboden oplegde aan de Syrische jongeren. Maar hallo meneer de MINISTER, dit is geen lokaal issue, het is een LANDELIJK ISSUE, constateert zelfs burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven, waar Syrische jongeren door landgenoten (Syriërs) werden beroofd en neergestoken. Voorts waarschuwt juweeltje Van Weel ook nog voor EIGENRICHTING, waartoe onze nationale held Marco Kroon, eerder vervolgd dan gevierd, toch wel een beetje opriep in een Facebook-bericht. Kroon noemt het zelfverdediging en daar valt wat voor te zeggen als je het beestje in de ogen kijkt, maar Van Weel ziet het toch als voor held eigen rechter spelen. Maar ja, Van Weel gaat er niet eens over nu hij de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. Dat betekent dat hij géén Syriërs meer gaat uitzetten (deed hij al niet) en wél strepen in het zand tegen Israël zal zetten.

Blijven we achter met louter loze campagnetekstjes waar we helemaal niks aan hebben. Geen verkiezingen die daar wat aan gaan veranderen helaas. Daarom wensen wij dit land meer Kroontjes toe, misschien is dat dan de oplossing. Maakt het niet eens uit of we het over Marco Kroon hebben of over de fameuze roze GeenStijl-kroontjes.