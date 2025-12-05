Kost 83 miljard maar dan heb je ook wat: Warner Bros en alles wat eraan vastzit. Voordat we het daarover gaan hebben hopen we natuurlijk dat u een gezegende pakjesavond heeft gehad, uw beste dichtersbeentje voor heeft gezet en dat u dat prachtige paar sokken heeft weten binnen te harken onder het mom van 'dankuwel Sinterklaas'. Dan gaan we nu naar dat andere cadeautje: Netflix neemt Warner Bros dus over en dat is simpelweg bijzonder goed nieuws. Netflix was namelijk aardig afgegleden in de afgelopen jaren, we hadden immers alle 180 films met Jason Statham en The Rock al zestig keer gezien. Oké, klein hoogtepuntje wel recent met de serie The Beast in Me (aanrader). Maar verder is Netflix toch vooral bekend komen te staan om 'blackwashing'. Daarom is bij dit nieuws de angst best groot dat The White Lotus misschien The Black Lotus gaat heten en Harry Potter Shaquille Potter - dat de boel vernetflikst wordt zogezegd. Enfin, het bijzonder goede nieuws is dat HBO, onderdeel van Warner Bros, heel veel moois met zich meebrengt. Allerlei nieuwe films zoals die ene met Humphrey Bogart, die niet te vergeten thriller met acteertalent Cary Grant, dat heerlijke epos met de jonge blondine Ingrid Bergman en bovendien de nieuwe blockbuster van populaire HBO-regisseur Alfred Hitchcock. Op de redactie zijn we overigens vooral verheugd dat Gene Kelly zijn danspasjes een keer aan de wereld mag tonen in wat mogelijk een musicalproductie wordt in de regen. Nu hopen dat het abonnement niet 57,99 euro per maand gaat kosten, anders beginnen we een stichting Tot slot weten wij nog wel een goeie Creative Director Fiction and Fantasy voor Netflix: Pieter van Vollenhoven. Als die daar aan de slag gaat betalen we blind wat het ook mag kosten. Op naar een beter Netflix dus, en een prachtig sportweekend. Proost en tot zaterdag!