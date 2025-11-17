19 december: Jutta's man vs ANTHONY JOSHUA
Lef kun je hem niet ontzeggen (Joshua)
Joshua is al een tijdje geen absolute topspeler meer, maar we hebben het hier nog steeds over de actieve NUMMER 8 zwaargewicht van de wereld. En met 1.98m en 111kg veel groter en zwaarder dan Jake Paul met 1.85m rond de 93kg. Jake deed het eerder met (oud-)MMA-vechters zoals Tyron Woodley, Nate Diaz, Anderson Silva en Mike Perry, en boksers als Mike Tyson (op leeftijd) en Tommy Fury. Laatstgenoemde is een 'echte' actieve bokser en daar verloor Jake op punten van, maar zijn meest recente gevecht tegen voormalig WBC middleweight-kampioen (2011-2012) Julio Chavez jr. won hij vier maanden geleden dan weer. Hoe dan ook: categorisch uitgesloten dat hij van Anthony Joshua wint, en voor het eerst een zéér reële kans dat hij zelf KO gaat. Dat weet marketinggenie Jake natuurlijk ook, en dat is waarom we helaas wel gaan kijken - 19 december live op Netflix.
Boksen kan-ie
Jake's meest recente gevecht
