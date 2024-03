De laatste keer dat deze fenotypen tegenover elkaar stonden was in de UFC, namelijk Francis Ngannou versus goedlachse Fransman Cyril Gane. En dat is natuurlijk waar Ngannou vandaan komt; MMA, voordat hij in zijn eerste boksgevecht het ondenkbare deed en lineal heavyweight champ Tyson Fury tegen het kanvas kreeg. Maar goed, in het verleden behaalde resultaten enz., hoe het hem tegen Anthony Joshua verging zie u boven- en onderstaand.

Joshua verloor tweemaal achtereen van Oekraïener Oleksandr Usyk september 2021 en augustus 2022, maar won voor deze show/money fight tegen Ngannou nog wel drie 'makkelijkere' gevechten.

En nu is Tyson Fury's verwachting dat hij het na zijn twee gevechten tegen Oleksandr Usyk dan eindelijk op zal nemen tegen Anthony Joshua. Eerst geloven, dan zien. Meer beeld en geluid na de breek!