achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

NL 'actiegroepen' filmen Israëlische toeristen op vakantiepark, roepen op tot "mobilisatie, maak duidelijk dat ze niet welkom zijn"

Toch wel een novum

Helaas niets nieuws, in 2015 klonk de oproep om Israëlische toeristen in Nederland "total loss te slaan" ook al eens. Maar zo'n in het geheim gefilmde video van gezinnen inclusief heel jonge kinderen in kinderwagens op omgekeerde CIDI-reis is toch wel van een andere orde. In de oorspronkelijke video wordt de locatie expliciet genoemd. En de afsluitende oproep onderaan de begeleidende tekst laat ook weinig te raden over: "If all else fails: mobilize, show them we see them, and make clear they are NOT welcome". De politie weet er overigens al van: "We zijn op de hoogte en doen onderzoek naar het filmpje. Ook de reacties online worden gevolgd. Daarnaast houden we de situatie extra scherp in de gaten." Dat hoop je dan maar ja. Het CIDI heeft aangifte gedaan.

De begeleidende tekst

De groepen die de video gezamenlijk plaatsten

Tags: Israël, toeristen, mobilisatie
@Spartacus | 18-08-25 | 14:20 | 268 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

ONDERNEMERS SLAAN ALARM. Veel te weinig Chinezen in Giethoorn

Google Maps ruïneert lokale economie (op verzoek van de gemeente)

@Zorro | 03-08-25 | 16:30 | 73 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.