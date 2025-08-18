Helaas niets nieuws, in 2015 klonk de oproep om Israëlische toeristen in Nederland "total loss te slaan" ook al eens. Maar zo'n in het geheim gefilmde video van gezinnen inclusief heel jonge kinderen in kinderwagens op omgekeerde CIDI-reis is toch wel van een andere orde. In de oorspronkelijke video wordt de locatie expliciet genoemd. En de afsluitende oproep onderaan de begeleidende tekst laat ook weinig te raden over: "If all else fails: mobilize, show them we see them, and make clear they are NOT welcome". De politie weet er overigens al van: "We zijn op de hoogte en doen onderzoek naar het filmpje. Ook de reacties online worden gevolgd. Daarnaast houden we de situatie extra scherp in de gaten." Dat hoop je dan maar ja. Het CIDI heeft aangifte gedaan.