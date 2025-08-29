achtergrond

"Houthi-premier en 10 ministers gedood door Israëlische luchtaanvallen"

Ja als ze dat in Iran konden dan moest het hier niet de grootste uitdaging zijn geweest

Noot: de bovenstaande video lijkt niet 'de' aanval van gisteren in kwestie te zijn, aangezien de video van 25 augustus is - dus zie het als sfeerbeeld. Maar goed, mogelijk dus het gehele politieke Houthi-kader weggevaagd. Israëlische media melden op basis van veiligheidsfunctionarissen dat inlichtingen wezen op een bijeenkomst van 10 Houthi-ministers om een video-speech van Grote Leider Abdul Malik al-Houthi te kijken. En mogelijk was dat hun laatste game night met de boys, want de ministers van Defensie en Stafchef lieten daarbij zeer waarschijnlijk het leven. Over het lot van de overige 8 moet het nieuws nog naar buiten komen, maar ook zij trekken zich waarschijnlijk terug uit het kabinet. In een latere, aparte aanval zou bovendien Houthi-premier Ahmed al-Rahawi in zijn appartement gedood zijn door een luchtaanval. Israëlische minister van Defensie Katz reageert gewogen als altijd: "Zoals we de Houthi's in Jemen waarschuwden: na de plaag van de duisternis komt de plaag van de eerstgeborenen. Iedereen die zijn hand opheft tegen Israël, diens hand zal worden afgehakt." Meer beeld vanuit de Situation Room na de breek.

Beelden vanuit de Situation Room tijdens de luchtaanvallen

@Spartacus | 29-08-25 | 08:30 | 318 reacties

