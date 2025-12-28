De Franse actrice Brigitte Bardot is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze stond jarenlang te boek als de mooiste vrouw ter wereld en was in haar laatste jaren vooral actief om de dieren te redden. Ze speelde in talloze films, had relaties met talloze Bekende Fransozen (Roger Vadim, Serge Gainsbourg) en hield er gepeperde meningen inzake de islam en dergelijke op na. Bardot brak in 1956 door met Et dieu crea la famme (zie hieronder). Serge Gainsbourg schreef zijn banger 'Je t'aime... moi non plus' speciaal voor haar, maar zij durfde het nummer zelf pas in 1986, uit te brengen, toen het al een hit was geworden dankzij Jane Birkin. Bardot was de laatste jaren van haar leven getrouwd met Le Pen-adviseur Bernard d'Ormale. Ook is er een soort mop over ene Bob, maar die moet u zelf maar googelen.