Meestermusicus Tonny Eyk (Teun Eikelboom), arrangeur, componist, pianist, orkestleider, accordeonist, de man die muzikaal werkelijk ALLES kon, is afgelopen zaterdag op 85-jarige leeftijd overleden. Hij maakte onder andere de tune van Studio Sport alsmede die van TopPop, de deuntjes en andere muziek voor Van Kooten en De Bie en componeerde de geweldige, melancholische muzikale begeleiding onder de iconische Cruijff-film Nummer 14. Daarnaast was hij ook nog juryvoorzitter in de Soundmixshow en de mini-playbackshow en schreef hij kookboeken. Zijn Kinderen voor Kinderen-arrangementen zijn hem vergeven. Een man die cultureel gezien letterlijk en figuurlijk de toon zette in Nederland mag nu in de hemel laten zien wat hij allemaal kan met zijn gouden harp. Rust in vrede, legende.