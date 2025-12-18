achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Tonny Eyk gestopt met geweldig componeren

RIP

Meestermusicus Tonny Eyk (Teun Eikelboom), arrangeur, componist, pianist, orkestleider, accordeonist, de man die muzikaal werkelijk ALLES kon, is afgelopen zaterdag op 85-jarige leeftijd overleden. Hij maakte onder andere de tune van Studio Sport alsmede die van TopPop, de deuntjes en andere muziek voor Van Kooten en De Bie en componeerde de geweldige, melancholische muzikale begeleiding onder de iconische Cruijff-film Nummer 14. Daarnaast was hij ook nog juryvoorzitter in de Soundmixshow en de mini-playbackshow en schreef hij kookboeken. Zijn Kinderen voor Kinderen-arrangementen zijn hem vergeven. Een man die cultureel gezien letterlijk en figuurlijk de toon zette in Nederland mag nu in de hemel laten zien wat hij allemaal kan met zijn gouden harp. Rust in vrede, legende.

Met Kerst geen Sky Radio maar Tonny Eyk

Tags: tonny eyk, overleden
@Dorbeck | 18-12-25 | 16:31 | 65 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Gerard Cox gestopt met zingen

Voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

@Ronaldo | 14-09-25 | 12:58 | 165 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.