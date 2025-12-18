Tonny Eyk gestopt met geweldig componeren
RIP
Meestermusicus Tonny Eyk (Teun Eikelboom), arrangeur, componist, pianist, orkestleider, accordeonist, de man die muzikaal werkelijk ALLES kon, is afgelopen zaterdag op 85-jarige leeftijd overleden. Hij maakte onder andere de tune van Studio Sport alsmede die van TopPop, de deuntjes en andere muziek voor Van Kooten en De Bie en componeerde de geweldige, melancholische muzikale begeleiding onder de iconische Cruijff-film Nummer 14. Daarnaast was hij ook nog juryvoorzitter in de Soundmixshow en de mini-playbackshow en schreef hij kookboeken. Zijn Kinderen voor Kinderen-arrangementen zijn hem vergeven. Een man die cultureel gezien letterlijk en figuurlijk de toon zette in Nederland mag nu in de hemel laten zien wat hij allemaal kan met zijn gouden harp. Rust in vrede, legende.
Met Kerst geen Sky Radio maar Tonny Eyk
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Robert Redford (1936) overleden
Een Man met hoofdletter m
Gerard Cox gestopt met zingen
Voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij
Michael Madsen (67) gestopt met geweldig acteren
Nooit de hoofdrol, en toch ergens altijd
Acteur Gene Hackman en vrouw dood aangetroffen in huis in Santa Fe
Politie vermoedt geen misdrijf
Jimmy Carter gestopt met op sterven liggen
39ste president van de VS is niet meer