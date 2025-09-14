Gerard Cox gestopt met zingen
Voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij
Gerard Cox is overleden. De legendarische zanger, cabaretier, en niet te vergeten Feyenoordkrant-columnist en daarin fervent Volkskrant-hater, werd 85 jaar. Cox had als zanger en cabaretier enorme hits, kreeg een proces aan zijn broek voor het beledigen van de Koningin en had in de jaren '90 en 2000 een enorme hit met de over de top komedie Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon. De laatste jaren kenden wij hem hier op de GeenStijls als absolute top-quote machine. Maar het was vooral gewoon, tot aan het einde, een hele leuke vent.
