Nederlandse militair (28) komt om het leven tijdens oefening in Duitsland

Ongeval tijdens oefening "Ferocious Bison"

Een 28-jarige Nederlandse militair is gisteravond bij een oefening om het leven gekomen in Munster Süd, Duitsland, zo meldt Defensie. De korporaal der eerste klasse van de Koninklijke Landmacht was afkomstig van de 44 Pantserinfanteriebataljon van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Defensie doet nog onderzoek naar de toedracht maar vermoedt een noodlottig ongeval. Als paal staat boven water: de militair is gevallen voor het Vaderland, de Oranje Leeuw en onze schitterende en smetteloze nationale driekleur. En de koning is met trots en eer gediend door iemand die bereid was het hoogste offer te brengen. Daarvoor is respect en dankbaarheid op z'n plaats - en een plechtig laatste saluut. RIP.

Tags: militair, omgekomen, rip
@Dorbeck | 15-10-25 | 12:02 | 69 reacties

Stamcafé

