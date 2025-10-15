Nederlandse militair (28) komt om het leven tijdens oefening in Duitsland
Ongeval tijdens oefening "Ferocious Bison"
Gisteravond is een Nederlandse militair om het leven gekomen tijdens een oefening in Duitsland. Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar de familie, vrienden en collega’s. Ik wens hen veel sterkte bij dit grote verlies. https://t.co/b1E1tyrUEe pic.twitter.com/se0vkX8UrV— Generaal Onno Eichelsheim (@CDS_Defensie) October 15, 2025
Een 28-jarige Nederlandse militair is gisteravond bij een oefening om het leven gekomen in Munster Süd, Duitsland, zo meldt Defensie. De korporaal der eerste klasse van de Koninklijke Landmacht was afkomstig van de 44 Pantserinfanteriebataljon van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Defensie doet nog onderzoek naar de toedracht maar vermoedt een noodlottig ongeval. Als paal staat boven water: de militair is gevallen voor het Vaderland, de Oranje Leeuw en onze schitterende en smetteloze nationale driekleur. En de koning is met trots en eer gediend door iemand die bereid was het hoogste offer te brengen. Daarvoor is respect en dankbaarheid op z'n plaats - en een plechtig laatste saluut. RIP.
