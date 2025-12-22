Chris Rea gestopt met Driving Home for Christmas
Hoefde nog maar drie dagen...
Ach. Chris Rea is overleden. Wij kennen Chris Rea alleen maar van Driving Home for Christmas, zoals iedereen Chris Rea kent van Driving Home for Christmas, aangezien Driving Home for Christmas nu eenmaal een banger is. Wat hierna volgt is dan ook overgepend van Wikipedia. Maar blijkbaar kwam hij uit Engeland (Middlesborough) en had hij in de jaren '80 en '90 nog veel meer hits, zoals Fool, The Road to Hell Pt 2 en Josephine. De man was al sinds 1994 niet meer van de gezondsten en is uiteindelijk op 74-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. RIP, lekker gewerkt pik.
Tags: chris rea, rip, driving home for christmas
Reaguursels
