Beetje druilerig weer vandaag maar in Ter Apel wordt volop GEZWOMMEN en wel in knaken van het COA. Omdat het overvolle aanmeldcentrum daar voor de inwoners niet meer uit te houden was bedacht de gemeente Westerwolde dat het misschien een mooie stok achter de deur zou zijn als het COA 15.000 euro moest betalen voor elke dag dat de limiet van 2.000 asielzoekers werd overschreden. Zodoende arriveerden er vrijwel dagelijks touringcars bij het aanmeldcentrum om asielzoekers elders in sporthallen onder te brengen (en de volgende ochtend weer in Ter Apel te droppen) maar ook dit hield de tsunami niet tegen. Toen werd de boete door de rechter verhoogd naar 50.000 euro per dag maar ook dat maakte geen ene moer uit (ach ja, vorig jaar had het COA nog een 'meevaller' van een half miljard dus we hebben het over kleingeld, red.) en zodoende is vandaag het maximum van 5 MILJOEN EURO boete bereikt. Dinsdag kwam minister Van den Brink nog even buurten in de hoop het lokale klootjesvolk een beetje te kalmeren, maar zijn oproep om het COA geen nieuwe dwangsom op te leggen vangt bot bij de lokale partijen. Een meerderheid daarvan wil namelijk een nieuwe rechtszaak en dat is uiteraard terecht want echt helemaal niemand gelooft daar dat er nu ineens wel dingen gaan veranderen.