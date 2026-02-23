HOERA. Boete COA al ruim €4.000.000 door overvol Ter Apel
Gezellig vol = ongezellig veel geld
Kijk als Ter Apel een avondje vol zit, en dan nog een avond, en nog een en daarna een keer niet maar de volgende avond wel weer, en hee verrassing weer overvol, waarna Ter Apel nog eens nét te vol zat en gek genoeg nog vele malen vaker en vaker en nog vaker zodat Ter Apel vroeger vol zat, nu vol zit (zie plaatje hieronder) en eigenlijk altijd vol zit, JAAA dan groeit het boetebedrag dat het COA aan de gemeente Westerwolde moet betalen als er meer dan 2000 asielzoekers in de opvang verblijven op een gegeven moment tot ruim €4.000.000 (VIER MILJOEN EURO) - bijna het maximumbedrag van VIJF miljoen. Kunt u leuk vinden, kunt u niet leuk vinden: tiszo. RTV Noord schrijft: "Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde liet eerder zijn gemeenteraad al weten de komende tijd geen afname van het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum te verwachten." Da's een bemoedigend vooruitzicht terwijl Jeune Jetten nog staat na te glunderen met zijn Bluesky-vrienden. Gelukkig mogen er al best wat asielzoekers naar hotels om te wachten op een woning, oponthoud in de asielketen willen we immers al helemaal niet, want dan gaat het ons straks nog serieus geld kosten ook.
Eerste dag Jetten 22 teveel
