Nederland gevallen. Minister-president Rob Jetten vanaf nu actief op BLUESKY
Zijn we er toch ingetuind
Mooi nieuws voor
iedereen sommige mensen een klein clubje mensen Laurens Dassen: Rob Jetten, minister-president van alle Nederlanders, zit vanaf vandaag ook op BlueSky! Want als deze regering ergens behoefte aan heeft, dan is het wel aan reacties van mensen wier stem in verhouding tot hun representativiteit voor de totale bevolking al onevenredig vaak te horen is in ALLE MEDIA BEHALVE TWITTER en die van Twitter zijn gevlucht omdat daar andere (toegegeven: vaak vervelende) stemmen wel eens iets teurgzeiden maar die vanwege hun totale gebrek aan cijfermatig inzicht nog steeds denken dat zijzelf juist de ongehoorden zijn die staan voor de stille meerderheid van hele verstandige en hele linkse mensen. Hoe dan ook, zin in de eerste reacties.
- Uiteraard want we zijn in de hel en daar gaat dat zo
- Jammer dat je nu voor het commerciële BlueSky kiest in plaats van voor Mastodon!
- Stop eerst maar eens met het normaliseren van de fascisten
- Welkom Bob! *Rob (!)
- Verschrikkelijk zo'n kwaadaardige bully hier tussen alle leuke mensen
- Kan iemand dit naar Nieuwsuur sturen?
- Polemisch gezien het domste kabinet ooit
- HYPOCRIET!?
- Ha nee joh Rob Jetten, ik volg Rachel Reeves, veel interessanter
- Wijnen! Wijnen! Wijnen!
- Ik wil persoonlijke excuses van iedereen die D66 heeft gestemd
- Oh nee Rob Jetten, doe dan maar meten Angela de Jong
"Had mijn sociale medium maar half zo'n account"
Iemands Twitter-account afpakken. Hoe ziek kun je zijn? pic.twitter.com/kfj5kxWko8— Owen (@Genuanceerdeman) February 23, 2026
Reaguursels
