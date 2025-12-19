PSV Sportploeg van het jaar in de Eredivisie. Spanje team van het toernooi EK 2024. WC Eend beste WC Eend 2025. Raymond van Barneveld beste darter ooit. En: Rob Jetten is politicus van het Jaar. De oninteressantste verkiezing aller tijden, namelijk de Politicus van het jaar 2025, is gewonnen door Rob Jetten. Er is dus echt een zichzelf serieus nemend onderzoeksbureau geweest, dat aan de mensen heeft gevraagd 'wie vindt u de beste politicus' en de uitkomst is dat de meeste mensen de politicus waar de meeste mensen anderhalve maand geleden op hebben gestemd de beste politicus vinden. Nou ja. Volgende week weer een enquête houden waarom mensen de politiek en de media niet meer serieus nemen. Gek hoor.