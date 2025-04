Mensen. Stop met linktippen. Ook Geert Dales. Kom op. Rob Jetten sloeg gisteren weinig extra deuken in het compleet kapotte pakje boter van Marjolein Faber, maar toen hij Geert Wilders vroeg waarom die Marjolein Faber niet had ontslagen, maakte hij daarbij een NUL-gebaar. Kijk de complete context hierboven maar terug. Een gebaar voor het getal nul, u weet wel: niks, nakkes nada. En daarbij sprak hij het woord NUL uit, om duidelijk te maken dat Marjolein Faber nog nul nieuwe wetten heeft ingevoerd. Als iemand, in een context waar het getal nul op zijn plaats is, het getal nul maakt en daarbij nul zegt, en u toch moet denken aan pijpen en een zuigbeweging, dan zegt dat niks over die iemand en heel veel over u. Niet per se iets verkeerds trouwens, ieder zijn meug, veel plezier, maar dit was dus géén pijpgebaar. Zin in aubergine nu.