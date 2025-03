Het borrelt en bruist in onze eigen politieke arena, maar het borrelt en bruist nog wat meer in de internationale politieke arena. Met Donald Trump die als een olifant door de porseleinkast jakkert zitten de donkerblauwe maatpakken van alle andere landen met de handen in het haar: wat gaat-ie nu weer beslissen, wat gaat er nu weer gebeuren, hoe machteloos staan we nu weer, hoeveel miljard (800) moeten wij nu weer ophoesten? Tom Staal ging in Den Haag maar eens polsen hoe ze daar kijken naar onze grote Amerikaanse vriend. En over die vriend gesproken: Trump spreekt vannacht het Congres toe in een State of the Union die eigenlijk geen State of the Union is. Daarover zei Trump al dat 'IT WILL BE BIG'. Mogelijk kondigt hij na de knieval van z'n Oekraïense maat Zelensky tóch de mineralendeal aan. Benieuwd!