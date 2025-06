We staan met z'n allen op de rand van geopolitieke geschiedenis. Met VOLLEDIGE controle over de Iraanse lucht wordt het militaire en industriële apparaat van de islamofascistische haatstaat Iran, waar sinds 1979 haat, dood, ellende en verderf wordt gezaaid, knalhard aangepakt door de Israëlische luchtmacht. Een historisch keerpunt is nóg dichterbij omdat eventuele deelname van de Verenigde Staten aan de Israëlische dadendrang vandaag plots een stuk dichterbij is gekomen. Donald Trump zit nú in de Situation Room (bekend van foto's) voor een vergadering met z'n national security team, inclusief directeur van de Nationale Inlichtingendiensten Tulsi Gabbard, voor een beslissing die grote impact kan hebben op de (nabije) toekomst van het Midden-Oosten. Mogelijk gaat de VS actief deelnemen met aanvallen op nucleaire installaties van Iran (Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat Iran géén kernwapens mag bezitten), mogelijk levert de VS alleen tankvliegtuigen, mogelijk kijken ze toch nog de kat uit de boom. We zullen het spoedig weten en we houden u op de hoogte.

Update 21:08 - Bij de laatste raketaanval van Iran op Israël, van zo'n halfuur geleden, werden niet drie maar slechts TWEE raketten afgevuurd. Het is bijna ongelooflijk

Update 21:19 - "Netanyahu told Israel’s Channel 14 that Iran aimed to produce 300 missiles per month and 22,000 over six years. Enough, he said, to match the power of two nuclear bombs." En ook: "We will see a different Middle East than we have ever seen before."

Update 21:43 - Stuk in de WaPo: zonder hulp van de Verenigde Staten houdt Israël de verdediging tegen de Iraanse raketten nog tien tot twaalf dagen vol. "Without resupplies from the United States or greater involvement by U.S. forces, some assessments project Israel can maintain its missile defense for 10 or 12 more days if Iran maintains a steady tempo of attacks, said an individual briefed on U.S. and Israeli intelligence assessments, adding that as early as later this week, Israel’s systems may only be able to intercept a smaller proportion of missiles because of a need to ration defensive munitions." Onthoud ook: iedere TAMIR-onderscheppingsraket kost circa $ 40.000 (per raket dus), en iedere THAAD-raket kost ongeveer TIEN MILJOEN

Update 21:49 - VERGADERING TRUMP IN SITUATION ROOM AFGELOPEN. Duurde al met al iets meer dan een uur - om precies te zijn 1 uur en 20 minuten. De verwachting is dat hij zo de pers gaat toespreken

Update 21:59 - De verwachting in Israël is dat de Verenigde Staten mee gaan doen

Update 22:04 - Ondertussen een belanghebbende video van Reza Pahlavi, de oudste zoon van de laatste sjah van Iran, en daarmee de kroonprins van de voormalige Pahlavi-dynastie. Toen Iran nog normaal was, zeg maar. Hij roept het volk op tot een revolutie om de 'nachtmerrie' te beëindigen: "Now is the time to stand (up). The time to take Iran back. All (of us) together. Do not be preoccupied about the day after the fall of the Islamic republic. Iran will not enter a period of instability or civil war." Volledige tekst hiero, video hieronder.

Update 22:21 - Iran zou raketten klaar hebben voor bases van de Verenigde Staten, mochten zij zich gaan bemoeien met het conflict (NYT)