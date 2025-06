De bovenstaande meest recente commentaren door Trump komen op het volgende neer: Iran mag nooit kernwapens bezitten, het moet uraniumverrijking in z'n geheel opgeven, Trump denkt dat Iran - in tegenstelling tot wat zijn Director of Homeland Security Tulsi Gabbard beweert - wel degelijk heel dichtbij een kernwapen was, en dat Iran een deal had moeten sluiten want nu is iedereen DOOD en alles KAPOT, en dat hij nu niet per se meer in de bui is om te onderhandelen.

Maar dan even over Israëls hoofddoel, buiten regime change. Namelijk: de nucleaire faciliteit Fordow, die 90 meter (!) onder de grond ligt. Israël viel die locatie afgelopen vrijdag op de eerste dag aan, maar de schade lijkt tot nu toe "beperkt". Directeur van de International Atomic Energy Agency Rafael Grossi zegt tegen The Guardian: "A second Iranian enrichment site, at Fordow, which is hidden 80 to 90 metres below a mountain, is not thought to have been affected, Grossi said in the update, though it had been attacked by Israel on Friday evening. “No damage has been seen." (...) Another expert, David Albright from the Institute for Science and International Security, said on Sunday that if Fordow alone remained intact and Iran had access to its stock of 60%-enriched uranium, it may be possible to produce enough weapons-grade uranium for “nine nuclear weapons by the end of the first month” after production is stepped up."

De consensus is dat alleen Amerika's GBU-57 Massive Ordnance Penetrators die weer alleen af te leveren zijn door Amerika's B2 Spirit stealth bombers, in staat zijn Fordow te vernietigen. Twee dagen geleden zei Trump over Amerikaanse militaire betrokkenheid nog: "We're not involved in it. It's possible we could get involved. But we are not at this moment involved." Volgens Amerikaanse officials is Trump - in tegenstelling tot Israël - echter nog niet overtuigd dat Iraanse regime change verstandig is. Maar goed, Tulsi Gabbard is zijn DHS, en die spreekt hij ook lijnrecht tegen, dus wat die officials zeggen, zegt misschien niet heel veel.

Update 13:19 - IDF Radio zegt dat het nu de helft van Iraans ballistische lanceerplatformen vernietigd heeft. Gisteren was het nog een derde.

Update 13:20 - China is begonnen met de evacuatie van hun burgers Iran én Israël.

Update 13:38 - Israëlische MinDef Katz zegt dat de Fordow-kwestie "zeker geadresseerd zal worden", en dat Israël op het punt zou staan tien andere nucleair-gerelateerde doelwitten te vernietigen.

Update 13:45 - Trump zet extra in op zijn weerlegging van zijn DHS Tulsi Gabbard en zijn team tweet een rapport dat onderschrijft hoe dicht Iran bij een kernwapen was. "Gen. Erik Kurilla, CENTCOM Commander (June 10, 2025): "It is estimated that current stockpiles and the available centrifuges ... are sufficient to produce its first 25 kg of weapons-grade material in roughly one week and enough for up to ten nuclear weapons in three weeks.""

Update 14:36 - Israël zegt dat het de ondergrondse installaties te Fordow nog niet echt grondig aangevallen heeft. "An Israeli military official speaking on condition of anonymity says the Israeli Air Force has not targeted Iran’s underground Fordo nuclear facility, but says that still might happen. The official says Israel is taking precautions to avoid triggering a nuclear disaster with its strikes."

Update 14:40 - The Aviationist schrijft dat Amerika meerdere gevechtstoestellen naar het Midden-Oosten stuurt om het defensieve postuur te vergroten: "R__eports are quickly spreading about the ongoing deployment of U.S. fighter jets, and specifically F-22 Raptors and F-35 Lightning IIs. These reports come as U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth “directed the deployment of additional capabilities to the United States Central Command Area of Operations.” (...) Additional rumors mention that F-16s from Aviano Air Base_, Italy, might be also called in to deploy to the CENTCOM AOR. This, however, might be a deployment which was planned in advance, as earlier this month reports mentioned that Aviano’s 31st FW received a deployment notice._"