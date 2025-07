De tijdlijn van gebeurtenissen komt ongeveer hierop neer: 1) soennitische milities vielen Syrische Druze-stad Sweida aan, waarbij meer dan 300 doden vielen. 2) Die soennitische milities zijn (losjes) geaffilieerd met het Syrische overheidsleger, dat nog altijd aantoonbaar bestaat uit vergelijkbare milities in een nieuw uniform. 3) Het Syrische overheidsleger trok na de aanvallen naar Sweida om "orde te herstellen" en Syrische leider Al-Sharaa zei bovendien dat hij de soennitische daders van de aanvallen wilde berechten. 4) De meerderheid van Zuid-Syrische Druzen vertrouwt het Syrische overheidsleger echter niet of nauwelijks en willen hun aanwezigheid daar beslist niet, omdat het nog altijd zo aantoonbaar bestaat uit soennitische militieleden die geaffilieerd zijn met, of sterk lijken op de milities die de Druzen om de zoveel tijd afslachten. 5) Israël deelde altijd al in dat wantrouwen, en om naast de soennitische milities ook het Syrische overheidsleger uit Sweida te krijgen zette het de boodschap kracht bij door gisteren voor het eerst een aantal van Al-Sharaa's overheidsgebouwen in Damascus aan te vallen.

Een zeer behoorlijke escalatie die op korte termijn effect sorteerde, al blijft de vraag of die specifieke aanvallen daartoe noodzakelijk waren. Israëlische aanvallen op Syrische overheidstroepen in en nabij Sweida zelf zouden namelijk maar liefst 700 Syrische overheidssoldaten gedood heben, en dat is op zichzelf al een flinke hefboom.

Hoe dan ook: het Syrische overheidsleger trok zich vannacht inderdaad terug uit Sweida en kondigde een wapenstilstand af. Het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken schreef dat het overging tot een “total and immediate halt to all military operations,” as well as the formation of a committee comprising government officials and Druze spiritual leaders to supervise its implementation." en dat het "had begun withdrawing from the city of Sweida in implementation of the terms of the adopted agreement after the end of the sweep of the city for outlaw groups."

Met dat laatste lijkt bedoeld te worden dat ze de soennitische milities achter deze slachtpartijen uit Sweida proberen te verwijderen. De toekomstige staat van Zuid-Syrische Druze-steden, en hoe hun integratie binnen de nieuwe Syrische overheid verloopt valt te bezien. Ook die gemeenschap is verdeeld, aanzienlijke delen lijken liever bij Israël dan Syrië te willen horen, en andere aanzienlijke delen weer niet. Het zijn net mensen.