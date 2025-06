Trump on B-2 strike on Fordow: “[Israel] said it was total obliteration. You know, they have guys that go in there after the hit.” pic.twitter.com/Va5Tzc2VTa

Bovenstaand beweerde Trump zojuist dat Israël een aantal "guys" atoomfaciliteit Fordow in heeft gestuurd en zij daar "totale verwoesting" zagen. Had gekund natuurlijk, maar Israël zegt hier niet van op de hoogte te zijn. "Israeli officials tell the Kan public broadcaster that they are unaware of an Israeli operation inside the Fordo nuclear facility after the US strike on Sunday." Of Israël heeft gelijk, of liegt, of er zijn Israëlische 'guys' die zo geheim zijn dat dat zelfs de Mossad ze niet kent, met een direct lijntje naar Trump.

Daarbij zeggen Israëlische bronnen nu tegen ABC News dat de aanval niet effectief genoeg was. "As analysis of U.S. and Israeli airstrikes on three key Iranian nuclear facilities continues, Israeli sources gave mixed impressions to ABC News. One source downplayed the damage at the Fordo uranium enrichment facility -- built hundreds of feet under a mountain southwest of Tehran -- saying the outcome there is "really not good.""

En om het nog leuker te maken zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken nu juist dat de nucleaire faciliteiten wél zwaar beschadigd zijn. Snappen we, die willen niet nog een keer 7 Freedom Dorito's op bezoek.

Update 14:49 - De Israel Atomic Energy Commission zegt nu: "The devastating US strike on Fordo destroyed the site's critical infrastructure and rendered the enrichment facility inoperable. We asses that the American strikes on Iran's nuclear facilities, combined with Israeli strikes on other elements of Iran's military nuclear program, has set back Iran's ability to develop nuclear weapons by many years."

Update 15:04 - De handout hierboven kwam dus van... het Witte Huis, dat is inderdaad "highly unusual"