'Verdachte Seine-moorden is Tunesiër', homofobie mogelijk motief

Lijken werden gevonden bij homo-ontmoetingsplek

Twee weken geleden werden vier lijken van mannen uit de Seine gevist nadat die in de Seine waren gezet gedumpt. Wij dachten eerst nog dat de mannen waren omgebracht door een killerhaai of dat het iets met Franse kaas te maken had, en zelfs de vent die zijn peuk in de Eeuwige Vlam aanstak was kort in beeld, maar deze zaak blijkt nu toch een stuk serieuzer in elkaar te steken. Er is namelijk iemand aangeklaagd en op basis van bronnen dicht op de zaak meldt Le Monde dat het zou gaan om een Tunesiër die zich voordeed als Algerijn. Ook wordt er sterk rekening mee gehouden dat de moorden zijn gepleegd vanwege de seksuele geaardheid van de mannen. De lijken werden immers nabij een homo-ontmoetingsplek gevonden. Le Figaro heeft het (nog) niet over een Tunesiër maar schrijft wel dat het om een dakloze twintiger van Noord-Afrikaanse afkomst gaat. Het zou andermaal homogeweld uit BEPAALDE HOEK betekenen en dat houdt de gemoederen in Frankrijk uiteraard nogal bezig. Het goede nieuws is dat de dader, waar die dan ook vandaan komt, in ieder geval zal worden uitgezet vervolgd. Ondertussen blijft Rassemblement National in de peilingen uitlopen op de linkse samenwerkingscoalitie NFP en Macrons midden-Ensemble, de vraag is dus hoe lang de Fransen dit nog schaffen (nous pouvons le gérer zeggen ze daar of zo). Presidentsverkiezingen zijn pas in 2027 en met Le Pen gaat ook niet zo bon.

Tags: Seine, moorden, Tunesiër, anti-homogeweld
@Dorbeck | 25-08-25 | 10:30

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

