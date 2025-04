Goedenavond en welkom bij het Rutger Groot Wassink Achtuurjournaal! De twee mannen die aan de Kinkerstraat in Amsterdam-West een man uitscholden voor 'homo' en hem vervolgens mishandelden zijn AANGEHOUDEN. Het gaat om tieners van 17 en 18 jaar oud. "Lhbtq’s zijn relatief vaak slachtoffer van geweld in Nederland", ronkt Het Parool. Het is nog niet bekend of de Amsterdamse GroenLinks-baas Rutger Groot Wassink, de man die duizenden homo's terug in de kast plaatste door rapporten over allochtoon anti-homogeweld onder het tapijt te vegen, opnieuw iets onder het tapijt moet vegen. Einde Rutger Groot Wassink Journaal! Tot de volgende keer maar weer.