ANP laat weten dat de activist inmiddels weer op vrije voeten is, maar dat de persoon wel verdachte blijft in het onderzoek. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen of de man zal worden vervolgd. Aldus de Volkskrant, dat er niet voor kiest om een ANP-foto van de Dambekladder te plaatsen (foto), maar een plaatje van de bekladde Dam. Onze Dam.

Gisteren ontstond enige verwarring over Politie in Uniform die tijdens de Dambekladding ER BIJ STOND, EN ER NAAR KEEK. Maar de politie deed weldegelijk wat. Een aantal Romeo's of anderszins ArrestatieTypes in burger vatte de Dambekladder in zijn jurk & smeet hen/hun/hullie in het cachot. Een paar uurtjes maar dus, want zo werkt Onze Rechtstaat. Bovendien - zo stelt iemand van de Organisatie - is een Dambekladding helemaal niet erg, "want het kan weer worden schoongemaakt". Oké dan. Bommen op Gaza zijn ook niet erg, want het kan weer worden opgebouwd. Hier nog een DUIDELIJKE FOTO van de Dambekladder, die alweer vrij rondloopt. Brrrrr.