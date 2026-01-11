Hallo "dit soort types" - u wordt genoemd
Hoogleraar Vooroorlogse Capitulatie capituleert opnieuw
We staan er weer gekleurd (blauw) op. Dit weekend in de Omvolkskrant, door Robert van de Griend, chef schedelmeten alsook bekend van een BLOKSNOR. Kortom wederom Gelul van Crul, de hoogleraar Vooroorlogse Capitulatie die andermaal pleit dat die paar Nederlanders zonder migratie-achtergrond in de Randstad zich maar moeten aanpassen aan de nieuwkomiërs met 15 kinderen en dito luchtjes in de portieken. Benaming voor hoogleraar Crul komt uit dit Vintage TimonTopic uit 2023, en destijds was de omvolkskrant Trouw. En om helemaal on topic te blijven. Waar blijft die Leerstoel Na-oorlogse Remigratie? Wij wensen u een aangenaam etensmaal met spek erin.
Had u nog geen migratie-achtergrond? Zo moet het.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Formatiewatch: De grote MINDER MINDER show
Zon. Schijnen. Lef. Buma. CDA.
Feynman en/of Feiten – Uw stem is hun missie
Democratie begint met luisteren naar de stem van de kiezer
Keulen: Alle (!) partijen behalve AfD spreken af niet negatief over immigratie te berichten tijdens campagnes
Ja zo kun je een probleem ook oplossen natuurlijk
De GeenStijl Podcast: Jan van de Beek over migratie, de verzorgingsstaat en censuur
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
DEBUNK. "Terroristen in Europa zijn zelden migrant, probleem vooral 'van eigen bodem'"
Als je denkt dat het onzin is, dan is het ook vaak onzin