Hallo "dit soort types" - u wordt genoemd

Hoogleraar Vooroorlogse Capitulatie capituleert opnieuw

We staan er weer gekleurd (blauw) op. Dit weekend in de Omvolkskrant, door Robert van de Griend, chef schedelmeten alsook bekend van een BLOKSNOR. Kortom wederom Gelul van Crul, de hoogleraar Vooroorlogse Capitulatie die andermaal pleit dat die paar Nederlanders zonder migratie-achtergrond in de Randstad zich maar moeten aanpassen aan de nieuwkomiërs met 15 kinderen en dito luchtjes in de portieken. Benaming voor hoogleraar Crul komt uit dit Vintage TimonTopic uit 2023, en destijds was de omvolkskrant Trouw. En om helemaal on topic te blijven. Waar blijft die Leerstoel Na-oorlogse Remigratie? Wij wensen u een aangenaam etensmaal met spek erin.

Had u nog geen migratie-achtergrond? Zo moet het.

Tags: capitulatie, migratie, achtergrond
@Pritt Stift | 11-01-26 | 18:00 | 153 reacties

Reaguursels

