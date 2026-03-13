Toch even apart topic (naast de berichtgeving in ons liveblog) over de brandbom die vannacht rond 3:40 uur in de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam is gegooid. Deze video (via) lijkt namelijk afkomstig te zijn van de kanalen van Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah, de club die ook de brand in de synagoge in Luik van een aantal dagen geleden heeft opgeëist. Die brand wordt door de Belgische justitie als terreur beschouwd. Het heeft er dus alle schijn van dat deze actie dat ook is, en dat die Haraklooktzakken deze video triomfantelijk als 'bewijsmateriaal' verspreiden. Bewijs dat dit tuig ogenblikkelijk opgerold en aangepakt moet worden en dat iedereen zich eens heel goed moet afvragen hoe het kan dat dit soort lui überhaupt in Nederland zijn. Gelukkig zijn er geen gewonden.

Update - MinJus van Weel schrijft: "Vreselijk nieuws over de brandstichting bij een synagoge in Rotterdam. Antisemitisme, intimidatie en geweld mogen we niet tolereren. De veiligheid van de synagoges wordt door het lokaal gezag bewaakt. Steun aan de Joodse gemeenschap, zij moeten zich veilig voelen in Nederland."

Update - Politie houdt vier verdachten aan. "Ook synagogen in de omgeving werden in de gaten gehouden, om eventuele andere incidenten te voorkomen. Bij een van die synagogen viel een voertuig op door opvallend rijgedrag. Agenten besloten het voertuig staande te houden. Tegelijkertijd was er al een signalement bekend van één van de daders bij de explosie bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein. De bestuurder van de auto kwam overeen met dat signalement. De politie heeft het viertal aangehouden. Het gaat om mannen van 19 (2x), 18 en 17 jaar oud."

Update - De aangehouden verdachten zijn nog Tilburgers ook