De in Syrië geboren Brit die vorige week tijdens Jom Kipoer een aanslag op een synagoge in Manchester pleegde die twee bezoekers het leven kostte, belde halverwege die aanslag hoogstpersoonlijk de hulpdiensten om te vertellen dat hij twee Joden had vermoord en handelde in naam van IS. Man had de tamelijk treffende naam Jihad el-Shamie en zou volgens getuigen geroepen hebben dat "Dit is wat je krijgt voor het vermoorden van onze kinderen." Jihad, die zijn aanslag zelf ook niet overleefde, was vader van een kind van één en zoon van iemand die erg bezig was met Israël. Eerder werd al bekend dat hij op borg vrij was na te zijn gearresteerd om een vermeende verkrachting. Daar komt nu bij: volgens een ex-vrouw van Jihad dwong hij haar om naar "extreme" filmpjes te kijken, en, ook niet geheel onbelangrijk, trouwde hij achter haar rug om met een NHS-verpleegster die zich voor de gelegenheid bekeerde tot het ware geloof. Klaarblijkelijk had hij deze ex toch niet helemaal goed afgericht, want huwelijk 2 zorgde er uiteindelijk voor dat huwelijk 1 op de klippen liep.