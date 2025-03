Stukjes prijswinnend omdenken in de rechtbank vandaag, waar Ayada Kachar een verwoede poging deed om onmiddellijk vrij te komen (niet gelukt). In 2014 stak ze tijdens een vakantie in Turkije met haar toen 13-jarige zoon en 14-jarige dochter de grens over naar Syrië, waar zoonlief militaire training genoot van de Islamitische Staat en drie jaar later een roemloze dood stierf (zijn zus vond er de liefde van haar leven, dat is dan wel weer mooi). Het OM verwijt Ayada van alles en nog wat en dus zit ze in afwachting van het onderzoek al tien maanden vast, een periode die ze vooralsnog vooral benut door ontzettend te janken. Zo is de zorg in de bak niet goed (maar wel beter dan in Syrië, red.), en nou ja, geen idee verder. Ayada's advocaat probeerde haar vandaag in ieder geval met een prachtig argument vrij te krijgen: de kans op herhaling is klein. Ja, theemuts, dat klopt - je had maar één zoon, die is hartstikke dood, dus het wordt inderdaad lastig om er nog eentje in Syrië te laten sneuvelen. Stijlloos advies: lekker achter de tralies laten die meid (is het OM het gelukkig mee eens).