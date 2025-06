Dat moralistische gezever, daar moest het maar eens klaar mee zijn. Wie was er als twintiger nou geen lid van een uiterst masculiene beweging, gericht op kameraadschap, martelaarschap, verkrachting en genocide? Precies. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, zeggen wij altijd maar. Als we straks werkelijk iedereen die in zijn thuisland een abonnement op Dabiq had gaan lopen arresteren dan blijven we bezig. Kom op zeg. Die mannen zijn inmiddels 32 en 34 en hoogstwaarschijnlijk helemaal bijgedraaid. Een paar middagen in zo'n olijke openbare bibliotheek doorgebracht, beetje Voltaire zitten lezen. Hier moet je als samenleving niet al te moeilijk over doen, hoort er gewoon bij in het leven. Kweek anders eens wat weerbaarheid met die lange tenen van je.